Песков сообщил о решении Путина по пасхальному перемирию

Песков заявил, что Путин пока не принимал решений по пасхальному перемирию

Президент России Владимир Путин пока не принимал никаких решений по пасхальному перемирию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал он. Каких-либо других подробностей об этом представитель Кремля не сообщил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев в случае предложения со стороны Москвы готов к пасхальному перемирию и другим компромиссам. При этом он подчеркнул, что подобная сделка не должна затрагивать достоинство и суверенитет Украины.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова Зеленского, назвал их несерьезными.