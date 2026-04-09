12:38, 9 апреля 2026Россия

Песков заявил, что Путин пока не принимал решений по пасхальному перемирию
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не принимал никаких решений по пасхальному перемирию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал он. Каких-либо других подробностей об этом представитель Кремля не сообщил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев в случае предложения со стороны Москвы готов к пасхальному перемирию и другим компромиссам. При этом он подчеркнул, что подобная сделка не должна затрагивать достоинство и суверенитет Украины.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова Зеленского, назвал их несерьезными.

    Последние новости

    Песков сообщил о решении Путина по пасхальному перемирию

    Кремль рассеял страхи Франции перед войной с Россией

    Назван не устраивающий Израиль пункт соглашения о перемирии с Ираном

    Россиянам назвали способ избавиться от надоевшей УК

    Шаляпин признался в любви к Волочковой

    Клава Кока посвятила песню о любви своему жениху

    Вывоз картофеля из России взлетел

    «Народный губернатор» ДНР оценил возможность взятия Киева в 2014 году

    В Ливане разбомбили построенный российскими военными мост

    Крупный российский мясокомбинат собрались обанкротить

    Все новости
