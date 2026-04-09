18:48, 9 апреля 2026

Подросток заплатил за машину россиянину игрушечными деньгами

В Волгограде подросток обманул продавца авто, заплатив билетами банка приколов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Волгограде задержали 17-летнего подростка, который купил машину у продавца при помощи билетов банка приколов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

В полицию обратился обманутый продавец. Он пояснил, что выставил на продажу автомобиль «ВАЗ-2105». Вскоре к нему приехал покупатель, договорился о покупке и передал за машину 40 тысяч рублей. Когда он уехал, продавец проверил купюры и понял, что они игрушечные.

Злоумышленника быстро задержали, он во всем сознался. Ему грозит до пяти лет колонии по статье о мошенничестве. Автомобиль у него изъяли.

Ранее женщина за рулем каршеринга наехала на инспектора ДПС, оформлявшего аварию в Санкт-Петербурге.

