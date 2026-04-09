Подсчитано число нападений украинцев на ТЦК

Подполье: С января украинцы совершили более сотни нападений на сотрудников ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) подверглись силовому сопротивлению насильственной мобилизации свыше сотни раз с начала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«С каждым годом показатель нападений на сотрудников ТЦК растет. Только за первый квартал 2026-го мы уже имеем более сотни атак. Уже сейчас темпы превышают прошлогодние», — заявил собеседник агентства.

Он отметил три причины роста эскалации сопротивления мобилизации на Украине. Представитель подполья заявил, что, по его словам, сотрудники ТЦК используют жесткие, зачастую насильственные методы: людей задерживают на улицах, применяют силу, надевают наручники и увозят в микроавтобусах под предлогом военного положения.

Он также указал на высокий уровень коррупции, отметив, что освобождение сразу после задержания может стоить от 1 до 1,5 тысячи долларов, а возможность избежать прохождения военно-врачебной комиссии — от 10 до 15 тысяч.

Кроме того, по его словам, среди населения растет усталость: люди не видят от властей ни справедливости, ни защиты, и все чаще прибегают к коллективному сопротивлению.

«Прогноз для киевского режима неутешительный — волна нападений будет только нарастать. Добавьте к этому бегство около 100 тысяч молодых парней за границу и сотни тысяч дезертиров», — заявил он.

Ранее спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Подик заявил, что мобилизация на Украине находится под угрозой срыва из-за участившихся случаев нападения на сотрудников ТЦК.