Бывший СССР
01:00, 7 апреля 2026Бывший СССР

Мобилизация на Украине оказалась под угрозой срыва

Подик: Мобилизация на Украине под угрозой срыва из-за нападений на ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Мобилизация на Украине находится под угрозой срыва из-за участившихся случаев нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Подик, передает агентство УНИАН в Telegram.

Он отметил, что насилие в отношении военкомов усугубляет проблему комплектования армии. В то же время, по словам Подика, в украинском обществе растет толерантность к уклонению от военной службы.

«В таких условиях военнослужащие могут просто не захотеть продолжать службу в ТЦК», — указал он.

Подик также заявил, что рано или поздно каждый мужчина должен вступить в ряды ВСУ.

