Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 6 апреля 2026Бывший СССР

Подик захотел призвать всех мужчин Украины в ВСУ

Подик: Рано или поздно каждый мужчина должен вступить в ряды ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Рано или поздно каждый мужчина должен вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал спикер Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик, передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«Рано или поздно каждый мужчина должен либо вступить в ряды ВСУ и защищать государство, либо укреплять обороноспособность и устойчивость нашей страны в тылу», — отметил он.

Подик подчеркнул, что если нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) продолжатся, то они откажутся служить.

Ранее стало известно, что на Украине начали появляться уличные баннеры с агитацией за службу женщин в украинских войсках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok