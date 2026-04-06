Подик захотел призвать всех мужчин Украины в ВСУ

Подик: Рано или поздно каждый мужчина должен вступить в ряды ВСУ

Рано или поздно каждый мужчина должен вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал спикер Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик, передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«Рано или поздно каждый мужчина должен либо вступить в ряды ВСУ и защищать государство, либо укреплять обороноспособность и устойчивость нашей страны в тылу», — отметил он.

Подик подчеркнул, что если нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) продолжатся, то они откажутся служить.

Ранее стало известно, что на Украине начали появляться уличные баннеры с агитацией за службу женщин в украинских войсках.