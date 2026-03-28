19:25, 28 марта 2026

На Украине начали агитировать за службу женщин в ВСУ

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leon Neal / Getty Images

На Украине начали появляться уличные баннеры с агитацией за службу женщин в украинских войсках. Видео с плакатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовало в Telegram издание «Страна.ua».

«Еще одно видео из соцсетей с комментариями о женской мобилизации. Видео записано в Одессе», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что на агитационном плакате написано: «Защита Украины — это не женское дело?»

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.

