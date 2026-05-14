10:16, 14 мая 2026Экономика

В России собрались обанкротить крупного производителя мороженого

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Инвестиционно-финансовая группа Fordewind (ООО МФК «Фордевинд») объявила о намерении обратиться в арбитраж с заявлениями о банкротстве четырех юридических лиц, связанных с крупным производителем мороженого «Русский холод». Об этом со ссылкой на сообщение, опубликованное на портале «Федресурс», пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о ключевых компаниях предприятия — АО «Русский холодъ», АО «ТД "Русский холод"», ООО «Алтайхолод» и «Лагуна койл». Каждое из заявлений указывает на наличие признаков неплатежеспособности.

В прошлом году компания вошла в топ-10 производителей мороженого в России. При этом выпуск продукции упал на четверть, до 15 тысяч тонн, что более чем в три раза превышает общий спад по рынку — минус 7,5 процента.

Как отмечается в материале, трудности у «Русского холода» могут быть связаны с высокой кредитной нагрузкой в условиях стагнации на рынке мороженого. Совокупный долг указанных выше компаний в 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей.

Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков считает, что подача заявления о банкротстве связана с переговорами о вхождении нового инвестора. Иск может усилить позиции кредитора и повлиять на параметры будущей сделки.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) собралась обанкротить производителя пива из Хакасии «Альпина» (бренды «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири») из-за долга в 7,2 миллиарда рублей. Эксперты не сомневаются, что арбитраж примет сторону ведомства.

