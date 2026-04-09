20:33, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик пошутил о «соевой» эмиграции

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Гарик Оганисян» / Youtube

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, покинувший Россию и живущий в Армении, пошутил о своей эмиграции. На эту тему он высказался в ходе концерта, запись опубликована на YouTube.

По словам юмориста, он изучил историю и узнал, что в России существовало несколько волн эмиграции. «Была белая эмиграция 20-х годов XX века. Потом была эмиграция во время Второй мировой войны крупная, потом была диссидентская эмиграция, потом была постсоветская эмиграция. Я отношусь к так называемой соево-пидорской волне эмиграции», — поиронизировал Оганисян.

Комик также в шутку заявил, что информация о «соевой» волне эмиграции закреплена в учебниках истории.

Ранее Оганисян рассказал, что знаком с юмористами-релокантами, которые эмигрировали, но вернулись в страну из-за нехватки денег. Он отметил, что сочувствует этим комикам.

