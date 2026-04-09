Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:48, 9 апреля 2026Россия

При атаке ВСУ на юг России погиб один человек

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 9 апреля атаковали Краснодарский край. В результате ударов погиб один человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам чиновника, ВСУ ударили по поселку Саук-Дере в Крымском районе. «Обломками БПЛА убило мужчину, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома», — рассказал Кондратьев. Он выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что администрация района окажет его семье всю необходимую помощь.

Кроме того, поделился глава региона, обломки беспилотника ВСУ упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. В этих случаях никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщало, что за восемь часов над российскими регионами сбили 16 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США. Тегеран обвиняет американцев в нарушении пунктов мирного плана и требует соблюдать его условия

    Ученики разоблачили показавшего им пенис и снимавшего видео под юбками учителя

    Опасность вспышки от смартфона оценили

    Овечкин рассказал о возможном продолжении карьеры

    В США призвали противостоять Нетаньяху

    При атаке ВСУ на юг России погиб один человек

    Россия обошла Польшу на выборах

    Стало известно о продвижении ВС РФ у Славянска

    Отец Маска после посещения Москвы назвал Россию будущим цивилизованного мира

    ФБР задержало экс-сотрудника Командования спецопераций США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok