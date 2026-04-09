Пугачевой предрекли сложности при продаже квартиры из-за Галкина и Долиной

Эксперт по недвижимости Ракута предрек Пугачевой сложности при продаже квартиры

Сделки с недвижимостью иностранных агентов или их родственников несут в себе риски, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы продать квартиру певицы Аллы Пугачевой.

Он подчеркнул, что иноагенты и те, кто покинули Россию и не планируют взаимодействовать со страной, избавляются от своего имущества.

«Супруг [комик Максим Галкин] у нее является иноагентом. И есть, безусловно, риски в покупке такой недвижимости. Надо еще понять правовой статус: это квартира в единоличной собственности, либо это совместно нажитое имущество. Плюс ко всему обязательным, я думаю, будет условием, даже если сделка состоится, личное присутствие продавца. У всех на слуху еще история с [певицей Ларисой] Долиной. Покупатели реально опасаются такой истории», — рассказал эксперт.

По его словам, изначальная цена квартиры всегда корректируется с учетом всех аспектов. Есть не только пожелания продавца, но и реалии рынка.

«Если покупатель найдется, то, конечно же, он будет просить дисконт. И я думаю, что немаленький. История конкретно с Пугачевой добавленной стоимости к объекту недвижимости точно не прибавит», — подчеркнул Ракута.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева решила избавиться от своей единственной столичной квартиры. Речь идет о пятикомнатной квартире в районе Арбата всего в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская».

Стоимость столичной квартиры Пугачевой составляет 5 миллионов долларов (391,2 миллиона рублей). Поиски покупателя, по прогнозам участников рынка, затянутся надолго.