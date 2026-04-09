Названа предположительная стоимость квартиры Пугачевой в Москве

ТАСС: Квартира Аллы Пугачевой в Филипповском переулке оценивается в 391 миллион

Стоимость столичной квартиры Аллы Пугачевой составляет 5 миллионов долларов (391,2 миллиона рублей). В такую сумму жилплощадь народной артистки оценили источники агентства ТАСС.

Такую оценку риелторы называют критичной, предполагая, что певице удастся продать жилье по цене выше рыночной. Поиски покупателя, по прогнозам участников рынка, затянется надолго. Пятикомнатная квартира располагается в районе Арбата всего в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская». На данный момент в том же доме на шестом этаже продается квартира с отделкой — за объект просят 265 миллионов рублей, поделилась партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская. По словам эксперта, локация дома, хоть и удачная, но далеко не самая удобная: арбатские переулки представляют трудности в плане логистики.

Квартира Пугачевой экспонируется в элитной девятиэтажке в жилом комплексе «Филипповский» в одноименном переулке. Площадь лота составляет 303 квадратных метра, к квартире прилагаются также два машино-места. Интерьеры обставлялись по рекомендациям дизайнеров, мебель привезена из Италии, а окна выходят на храм Христа Спасителя. Эту квартиру певице подарил ей бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году. Пугачева обосновалась здесь после развода с Киркоровым, чьи апартаменты располагаются в том же доме и на том же этаже. Показы проходят в закрытом режиме «для своих».