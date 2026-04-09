16:57, 9 апреля 2026

Названа предположительная стоимость квартиры Пугачевой в Москве

ТАСС: Квартира Аллы Пугачевой в Филипповском переулке оценивается в 391 миллион
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стоимость столичной квартиры Аллы Пугачевой составляет 5 миллионов долларов (391,2 миллиона рублей). В такую сумму жилплощадь народной артистки оценили источники агентства ТАСС.

Такую оценку риелторы называют критичной, предполагая, что певице удастся продать жилье по цене выше рыночной. Поиски покупателя, по прогнозам участников рынка, затянется надолго. Пятикомнатная квартира располагается в районе Арбата всего в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская». На данный момент в том же доме на шестом этаже продается квартира с отделкой — за объект просят 265 миллионов рублей, поделилась партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская. По словам эксперта, локация дома, хоть и удачная, но далеко не самая удобная: арбатские переулки представляют трудности в плане логистики.

Квартира Пугачевой экспонируется в элитной девятиэтажке в жилом комплексе «Филипповский» в одноименном переулке. Площадь лота составляет 303 квадратных метра, к квартире прилагаются также два машино-места. Интерьеры обставлялись по рекомендациям дизайнеров, мебель привезена из Италии, а окна выходят на храм Христа Спасителя. Эту квартиру певице подарил ей бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году. Пугачева обосновалась здесь после развода с Киркоровым, чьи апартаменты располагаются в том же доме и на том же этаже. Показы проходят в закрытом режиме «для своих».

    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

    Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

    Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

    Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

    Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии

    Все новости
