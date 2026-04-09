Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 9 апреля 2026Россия

Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида во времена Великой Отечественной

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание или одобрение геноцида советского народа во времена Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает уголовную ответственность до трех лет лишения свободы за отрицание, одобрение факта геноцида, а также за оскорбление памяти жертв геноцида.

Помимо того, до пяти лет лишения свободы грозит за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также памятников и других мемориальных сооружений, им посвященных.

В апреле 2025 года Госдума приняла закон, который закрепляет понятие «геноцид советского народа». Кроме того, в законе прописаны формы увековечивания памяти жертв геноцида.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Назван срок окончания осадков в Москве

    Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

    Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

    Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

    Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

    Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok