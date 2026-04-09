Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида во времена Великой Отечественной

Путин подписал закон о геноциде во времена Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание или одобрение геноцида советского народа во времена Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает уголовную ответственность до трех лет лишения свободы за отрицание, одобрение факта геноцида, а также за оскорбление памяти жертв геноцида.

Помимо того, до пяти лет лишения свободы грозит за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также памятников и других мемориальных сооружений, им посвященных.

В апреле 2025 года Госдума приняла закон, который закрепляет понятие «геноцид советского народа». Кроме того, в законе прописаны формы увековечивания памяти жертв геноцида.