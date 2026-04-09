23:54, 9 апреля 2026Мир

Раскрыто число сбитых Ираном дорогостоящих беспилотников США

CBS: Иран сбил 24 беспилотника MQ-9 Reaper в ходе конфликта
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Вооруженные силы Ирана сбили 24 американских тяжелых разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом сообщил CBS News, передает РИА Новости.

В том числе восемь дорогостоящих дронов были сбиты с 1 апреля. Источники телеканала уточнили, что в зависимости от модификации один Reaper может стоить около 30 миллионов долларов. Общие потери оцениваются примерно в 720 миллионов долларов.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

