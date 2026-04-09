19:28, 9 апреля 2026

Развеян миф об общественных туалетах

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Риск заразиться опасными болезнями при соприкосновении с ободком унитаза общественного туалета на самом деле очень мал, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Этот миф врач развеяла в беседе с изданием РИАМО.

«Страх подцепить инфекцию через сиденье унитаза в общественном месте обычно сильно преувеличен. Кожа человека устроена так, что сама по себе служит надежным барьером и не пропускает микробов внутрь, если на ней нет свежих повреждений», — отметила доктор.

Она добавила, что больше всего беспокойства у людей вызывает риск заразиться гепатитом B или C, а также ВИЧ-инфекцией, однако через сиденье унитаза они не передаются. По словам Кашух, эти вирусы быстро теряют способность к заражению вне тела человека. Кроме того, чтобы заразиться, должен произойти контакт крови или других биологических жидкостей с кровотоком или поврежденной слизистой, а не с кожей.

Кашух также подчеркнула, что бактерии вроде кишечной палочки или энтерококков, которые могут оставаться на ободке унитаза, тоже не представляют опасности. По словам врача, они могут навредить только в том случае, если они попадут в желудочно-кишечный тракт. Их контакт с кожей опасности не представляет, заверила гастроэнтеролог.

Ранее Кашух развеяла миф о стрессе для пищеварения из-за жирной пищи. Врач отметила, что у здорового человека ЖКТ перенесет изменение рациона нормально.

