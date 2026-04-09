Россиян призвали воздержаться от поездок в страну Ближнего Востока

12:01, 9 апреля 2026Путешествия

Посольство РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Ливан
Алина Черненко

Фото: Raghed Waked / Reuters

Посольство РФ в Ливане призвало россиян воздержаться от поездок в эту страну Ближнего Востока в связи с массированными израильскими бомбардировками. Об этом говорится в Telegram-канале дипведомства.

Гражданам Российской Федерации напомнили о возможности покинуть Ливан доступными коммерческими рейсами через аэропорт Бейрута. В экстренных случаях посоветовали обращаться по телефону: +961 70 008 218.

В посольстве также отметили, что, по последним сведениям, среди пострадавших после бомбардировок российских граждан нет.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по Ливану. Большая часть пораженной инфраструктуры расположена в районах проживания гражданского населения.

