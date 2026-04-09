Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:55, 9 апреля 2026

Россиянам посоветовали не забывать про доллары

Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россиянам стоит постепенно докупать валюту и не забывать про доллары. Такую рекомендацию гражданам дал инвестиционный советник Игорь Файнман, его цитирует «Банкирос.ру».

Базовые сценарии по рублю на ближайший месяц крутятся вокруг коридора примерно 78-86 за доллар — чтобы курс валюты упал до отметки в 60 или вырос до 100 рублей, требуется какой-либо форс-мажор.

«С моей точки зрения, сейчас разумнее покупать валюту: основную "подушку" держать в рублевых инструментах с высокой ставкой, а валюту докупать постепенно, а не "всю сразу на годы вперед"», — пояснил Файнман.

На курс рубля сейчас влияют положительные ставки по вкладам и ОФЗ, валютные ограничения по счетам и наличным, а также лимиты на вывоз и снятие валюты. Продавать последние «страховые» доллары не стоит, равно как и скупать их на последние деньги.

По мнению кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева, пределом ослабления доллара станет курс в 75 рублей. Основным фактором, который повлиял на соотношения рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке, из-за чего выросла стоимость нефти и стал возникать дефицит топлива на рынке, который компенсировался более активными покупками российского энергоресурса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok