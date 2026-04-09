Россиянам посоветовали не забывать про доллары

Советник Файнман: Россиянам стоит постепенно докупать валюту

Россиянам стоит постепенно докупать валюту и не забывать про доллары. Такую рекомендацию гражданам дал инвестиционный советник Игорь Файнман, его цитирует «Банкирос.ру».

Базовые сценарии по рублю на ближайший месяц крутятся вокруг коридора примерно 78-86 за доллар — чтобы курс валюты упал до отметки в 60 или вырос до 100 рублей, требуется какой-либо форс-мажор.

«С моей точки зрения, сейчас разумнее покупать валюту: основную "подушку" держать в рублевых инструментах с высокой ставкой, а валюту докупать постепенно, а не "всю сразу на годы вперед"», — пояснил Файнман.

На курс рубля сейчас влияют положительные ставки по вкладам и ОФЗ, валютные ограничения по счетам и наличным, а также лимиты на вывоз и снятие валюты. Продавать последние «страховые» доллары не стоит, равно как и скупать их на последние деньги.

По мнению кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева, пределом ослабления доллара станет курс в 75 рублей. Основным фактором, который повлиял на соотношения рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке, из-за чего выросла стоимость нефти и стал возникать дефицит топлива на рынке, который компенсировался более активными покупками российского энергоресурса.