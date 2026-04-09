05:32, 9 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал людей в Арктике словами «ловят сетями рыбу в минус сорок»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Российский тревел-блогер Денис Забелин описал людей в Арктике словами «ловят сетями рыбу в минус сорок». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор поделился, что ему удалось пообщаться с рабочим по имени Александр, который занимался рыболовством больше тридцати лет. «В протоках Лены и заливах моря Лаптевых по-прежнему ловят омуля, нельму, налима, тайменя. Муксун, чир, кунджа для местных — не меню ресторана, а рацион и доход одновременно. В Москве такую рыбу ищут на рынках и платят десятки тысяч рублей как за деликатес», — пишет автор блога.

Материалы по теме:
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Забелин узнал, что работать в Арктике приходится в условиях минус сорока градусов и при ветре, порывы которого достигают 10 метров секунду. «Руки мокрые, пальцы перестают гнуться уже через несколько минут», — добавил тревел-блогер. Жить приходится прямо на берегах и притоках в избах на трех-четырех человек. Сезон длится с поздней осени до Нового года, за это время рыбаки зарабатывают на полгода вперед, подчеркнул россиянин.

Ранее тревел-блогер рассказал, что в Арктике некоторые люди живут в железных бочках. Контейнеры и цистерны используются в качестве временного жилья в рабочих поселках вахтовиков.

    «Явно разочарован». Как прошла встреча Трампа с генсеком НАТО, где США собирались обсуждать возможный выход из альянса?

    Иран призвал суда координировать маршруты по Ормузскому проливу

    Иностранка занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих с детьми

    В России призвали переименовать все связанные с Украиной названия улиц и объектов

    Заметившей странное пятно на трусах бойфренда девушке рекомендовали закончить отношения

    В США задались вопросом о причинах большого влияния Израиля на страну

    Раскрыта информация о росте зарплаты в России за пять лет

    Такер Карлсон усомнился в победе США над Ираном

    Карлсон рассказал о врагах США

    Россиянам назвали безопасное для здоровья количество куличей на Пасху

    Все новости
