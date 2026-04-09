Россиянин описал людей в Арктике словами «ловят сетями рыбу в минус сорок»

Российский тревел-блогер Денис Забелин описал людей в Арктике словами «ловят сетями рыбу в минус сорок». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор поделился, что ему удалось пообщаться с рабочим по имени Александр, который занимался рыболовством больше тридцати лет. «В протоках Лены и заливах моря Лаптевых по-прежнему ловят омуля, нельму, налима, тайменя. Муксун, чир, кунджа для местных — не меню ресторана, а рацион и доход одновременно. В Москве такую рыбу ищут на рынках и платят десятки тысяч рублей как за деликатес», — пишет автор блога.

Забелин узнал, что работать в Арктике приходится в условиях минус сорока градусов и при ветре, порывы которого достигают 10 метров секунду. «Руки мокрые, пальцы перестают гнуться уже через несколько минут», — добавил тревел-блогер. Жить приходится прямо на берегах и притоках в избах на трех-четырех человек. Сезон длится с поздней осени до Нового года, за это время рыбаки зарабатывают на полгода вперед, подчеркнул россиянин.

Ранее тревел-блогер рассказал, что в Арктике некоторые люди живут в железных бочках. Контейнеры и цистерны используются в качестве временного жилья в рабочих поселках вахтовиков.