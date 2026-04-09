Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 9 апреля 2026

Россиянин побывал на Куршской косе и описал впечатления словами «и ради этого все едут?»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский тревел-блогер побывал на Куршской косе в Калининградской области и описал впечатления словами «и ради этого все едут?» Он рассказал об этом в посте в личном блоге «Азия зовет | Поехали без туроператоров» на платформе «Дзен».

По его словам, он ехал в локацию с большими ожиданиями. Это было в конце марта и не в самую удачную погоду. Первой остановкой стал Королевский бор. После дождя тропинки были влажные, и часть маршрута не была в доступе из-за нерастаявшего снега. «По грязи было ходить не очень, первая остановка оказалась по типу "прикольно на 20 минут". Мы стояли и думали: "И это та самая Куршская коса"?» — пишет автор блога.

Затем россиянин доехал до прогулочной тропы «Высота Эфа». «Путь до высоты недолгий. И главное — никуда не свернешь. Все строго по настилам», — описал впечатления он. Напоследок тревел-блогер оценил самую популярную достопримечательность Куршской косы — Танцующий лес. «Стоим такие и думаем: "И ради этого все едут?". Возможно, мы чего-то не понимаем, но вау-эффекта не случилось вообще», — заключил он.

Ранее немец по имени Финн впечатлился Калининградом и описал российский город словами «лучше, чем в современной Германии». Блогер признался, что сразу почувствовал себя как дома — ему многое напомнило родную страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok