Россиянин побывал на Куршской косе и описал впечатления словами «и ради этого все едут?»

Российский тревел-блогер побывал на Куршской косе в Калининградской области и описал впечатления словами «и ради этого все едут?» Он рассказал об этом в посте в личном блоге «Азия зовет | Поехали без туроператоров» на платформе «Дзен».

По его словам, он ехал в локацию с большими ожиданиями. Это было в конце марта и не в самую удачную погоду. Первой остановкой стал Королевский бор. После дождя тропинки были влажные, и часть маршрута не была в доступе из-за нерастаявшего снега. «По грязи было ходить не очень, первая остановка оказалась по типу "прикольно на 20 минут". Мы стояли и думали: "И это та самая Куршская коса"?» — пишет автор блога.

Затем россиянин доехал до прогулочной тропы «Высота Эфа». «Путь до высоты недолгий. И главное — никуда не свернешь. Все строго по настилам», — описал впечатления он. Напоследок тревел-блогер оценил самую популярную достопримечательность Куршской косы — Танцующий лес. «Стоим такие и думаем: "И ради этого все едут?". Возможно, мы чего-то не понимаем, но вау-эффекта не случилось вообще», — заключил он.

