Российская пенсионерка заколола собственную дочь

В Свердловской области пенсионерке грозит 15 лет тюрьмы после ссоры с дочерью

В Свердловской области арестовали 68-летнюю пенсионерку, подозреваемую в расправе над 44-летней дочерью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 3 апреля женщины поссорились, и пожилая мать на почве сильной неприязни к дочери схватила нож и нанесла ей множество колотых ударов в грудь и живот. Полученные женщиной травмы оказались несовместимы с жизнью. На время расследования уголовного дела суд отправил обвиняемую в СИЗО. Ей грозит до 15 лет колонии.

