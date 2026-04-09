19:35, 9 апреля 2026

Российская пенсионерка заколола собственную дочь

В Свердловской области пенсионерке грозит 15 лет тюрьмы после ссоры с дочерью
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Свердловской области арестовали 68-летнюю пенсионерку, подозреваемую в расправе над 44-летней дочерью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 3 апреля женщины поссорились, и пожилая мать на почве сильной неприязни к дочери схватила нож и нанесла ей множество колотых ударов в грудь и живот. Полученные женщиной травмы оказались несовместимы с жизнью. На время расследования уголовного дела суд отправил обвиняемую в СИЗО. Ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянка расправилась с решившим больше улыбаться и жить в свое удовольствие мужем.

