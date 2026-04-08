18:23, 8 апреля 2026

Россиянка расправилась с решившим больше улыбаться и жить в свое удовольствие мужем

В Петербурге женщина расправилась с мужем, прекратившим платить ипотеку
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 38-летняя женщина заколола 54-летнего мужа в квартире на Петергофском шоссе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, причиной ссоры стало решение мужчины жить по-другому. Он начал чаще гулять, старался больше улыбаться и жить для себя. Но последней каплей стали прекратившиеся со стороны супруга платежи. Мужчина перестал оплачивать ипотеку и коммуналку. На пике конфликта обвиняемая нанесла четыре несовместимых с жизнью колотых удара в шею мужа.

Она покинула квартиру, бросив тело мужа на полу. Его обнаружили несколько недель спустя, после того как соседи пожаловались на запах из квартиры. Женщина пыталась убедить следователей, что не имеет отношения к случившемуся, якобы она давно не виделась и не общалась с мужем. Но после предоставленных ей неопровержимых доказательств вынуждена была признаться в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области расправившийся с двумя женами россиянин забил третью.

