Слухи о полном переходе на цифровой рубль и комиссии за снятие наличных опровергли

Видео с говорящими о полном переходе на цифровой рубль губернаторами РФ — фейк

В соцсетях, преимущественно на площадке TikTok, стала распространяться фейковая информация от лица властей российских регионов об отказе от использования наличных денег и переводе всех расчетов граждан РФ в цифровой рубль. В связи с этим якобы должна была вводиться дополнительная комиссия за снятие наличных.

Видео с подобными заявлениями опубликованы от лица губернатора Смоленской области Василия Анохина, губернатора Севастополя Михаила Развожаева, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Костромской области Сергея Ситникова.

На самом деле, данные ролики являются дипфейками. Так, на всех видео с представителями власти видна неестественная мимика — подергивание бровей, странное движение нижней челюсти и непопадание в начало фразы.

Система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения «Зефир» подтвердила поддельный характер всех роликов. Оригинальные выступления губернаторов, взятые за основу этих видео, не содержат информацию о запрете наличных или комиссиях.

Специалисты департамента цифрового развития Костромской области предупредили, что видеоролик с губернатором региона Сергеем Ситниковым является подделкой. Видеообращение было сфабриковано на основе снятого семь месяцев назад ролика, в котором политик благодарил земляков за участие в выборах.

«Разумеется, наша область не планирует ни переходить к "цифрому рублю", ни вообще вносить никаких изменений в систему финансовых расчетов. Вся "информация" о дополнительной комиссии на использование наличных средств — это выдумка провокаторов, которые хотят дестабилизировать ситуацию в регионах с помощью фейковых видеосообщений. Подобные видео о "цифровых рублях", состряпанные при помощи нейросетей вбрасывались и в некоторых других регионах России», — говорится в сообщении.

Такие же признаки дипфейка имеет и ролик с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. За его основу было взято оригинальное видео от 25 февраля 2026 года. В нем глава региона информировал жителей о ситуации, связанной с последствиями атаки по производственному предприятию азотных удобрений «Дорогобуж».

Настоящее видео с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым было опубликовано 11 марта 2026 года в его Telegram-канале. На записи он в салоне автомобиля докладывает обстановку в приграничье.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в реальном видео от 30 марта 2026 года вручает жилищные сертификаты местным семьям.

Видео с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом также является сфабрикованным. За его основу был взят старый ролик из эфира ВГТРК. На нем политик рассказывает о запуске комплексного проекта по развитию Арктики и трансарктического транспортного коридора.

Внедрение российской цифровой валюты порождает множество домыслов. Тем временем представители Банка России напоминают, что использование цифрового рубля будет добровольным и станет не заменой, а дополнением к традиционным способам расчета. Об этом говорил и министр финансов Антон Силуанов, подчеркивая, что «цифра» станет третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной.

Согласно статье 140 ГК РФ и ФЗ № 340-ФЗ, вступившего в силу 1 августа 2023 года, цифровой рубль — это третья, равноправная форма денег (наряду с наличными и безналичными), выпускаемая ЦБ РФ.

Правительство РФ не планирует обязывать граждан, бизнес, компании использовать цифровой рубль. Выбор между цифровым рублем, наличными деньгами и банковскими картами останется добровольным. Этот принцип закреплен в Федеральном законе от 23 июля 2025 года № 248-ФЗ

Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года, но затронет только крупнейшие банки и компании с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

