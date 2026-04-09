Наука и техника
10:41, 9 апреля 2026Наука и техника

США и Россия продлят работу «Зари» до 2032 года

Иван Потапов
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

США и Россия продлят работу модуля «Заря» — старейшего на Международной космической станции (МКС) — до 2032 года. Об этом РИА Новости в рамках «Недели космоса — 2026» сообщил генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин.

По его словам, работы по продлению сроков эксплуатации планируется начать и в отношении модуля «Звезда».

Денискин заметил, что сроки эксплуатации модулей определяются состоянием входящих в их состав незаменяемых в условиях космического полета элементов. «Это в первую очередь корпуса модулей, элементы двигательных установок, систем терморегулирования, тепловой защиты, систем электроснабжения и других бортовых служебных систем», — сказал руководитель.

«Заря» стала первым модулем МКС, он был выведен на околоземную орбиту в 1998 году.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что МКС сведут с околоземной орбиты в 2030 году.

В марте глава госкорпорации рассказал журналу «Разведчик», что МКС планируется затопить в 2030 году, подготовка к этому начнется через пару лет.

