«Роскосмос» рассказал о затоплении МКС

Глава «Роскосмоса» Баканов: МКС планируется затопить в 2030 году

Международную космическую станцию (МКС) планируется затопить в 2030 году, подготовка к этому начнется через пару лет. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал журналу «Разведчик».

«В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», — сообщил гендиректор.

В январе Баканов заявил, что «Роскосмос» в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты.

В июле 2025 года глава госкорпорации посетил Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к МКС.