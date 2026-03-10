Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:47, 10 марта 2026Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о затоплении МКС

Глава «Роскосмоса» Баканов: МКС планируется затопить в 2030 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международную космическую станцию (МКС) планируется затопить в 2030 году, подготовка к этому начнется через пару лет. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал журналу «Разведчик».

«В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», — сообщил гендиректор.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В январе Баканов заявил, что «Роскосмос» в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты.

В июле 2025 года глава госкорпорации посетил Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к МКС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Курс доллара в России взлетел

    В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

    Россиянин обвинил легендарного тренера по фигурному катанию Москвину в «пропаганде убийц»

    Названы слабые места популярных кроссоверов Geely с пробегом

    Жених конькобежки подарил ей роскошную машину в честь победы на Олимпиаде

    В пещере нашли скелеты матери и дочери-карликов

    В России оценили новость об усилении ПВО Украины

    Названа цена обновленного седана Aurus

    «Роскосмос» рассказал о затоплении МКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok