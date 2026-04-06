10:32, 6 апреля 2026

МКС сведут с орбиты в 2030 году

Баканов: МКС планируется завершить сводить с орбиты в 2030 году
Иван Потапов

Международную космическую станцию (МКС) планируется завершить сводить с околоземной орбиты в 2030 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«В 2028 году, согласно последней достигнутой с НАСА договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», — заявил руководитель.

По его словам, в эти же сроки должна начать работу перспективная Российская орбитальная станция (РОС).

Баканов подтвердил, что первый модуль РОС планируется развернуть на орбите в 2028 году.

В марте глава госкорпорации сообщил журналу «Разведчик», что МКС планируется затопить в 2030 году, подготовка к этому начнется через пару лет.

