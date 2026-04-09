04:14, 9 апреля 2026

Стало известно о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа

Spiegel: Безумное поведение Трампа заставило задуматься в здравомыслии США
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Безумное поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения партнеров Вашингтона в адекватности американского правительства. Об этом написал немецкий журнал Spiegel.

Уточняется, что особенно усомнились в здравомыслии США их партнеры в Персидском заливе и в Европе. Журналисты напомнили, что еще утром Трамп резко требовал от Ирана исполнить свой ультиматум. Однако вечером он начал заявлять о своей «победе», отступив от своих условий.

«А что, если Трамп просто потерял самообладание несколько часов спустя и сдался, применив свой обычный метод — TACO ("Трамп всегда пасует"), как его называют критики?» — отмечается в публикации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала приоритеты Трампа в переговорах с Ираном. По ее словам, американский лидер не отступит в намерении получить уран из страны.

