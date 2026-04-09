В Израиле возобновят слушания по уголовным делам против Нетаньяху

Jerusalem Post: В Израиле с 12 апреля возобновят слушания по делам Нетаньяху

Судебные заседания по уголовным делам в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновятся в воскресенье, 12 апреля, после паузы, вызванной началом операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Слушания пройдут в том же формате, что и до иранского конфликта: в воскресенье дела будут рассматривать в иерусалимском суде, с понедельника по среду — в окружном суде Тель-Авива.

Уголовные дела в отношении Нетаньяху начали слушать в суде в декабре 2024 года: в соответствии с судейским постановлением премьер должен давать показания три раза в неделю, но этот график неоднократно нарушался по различным причинам.

Самые серьезные обвинения против израильского премьера — в получении взятки по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на новостном интернет-ресурсе Walla.

Ранее конгрессмен от Демократической партии США Джеймс Макговерн призвал американского лидера Дональда Трампа активнее противостоять действиям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.