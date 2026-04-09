В США призвали противостоять Нетаньяху

Конгрессмен Макговерн призвал Трампа противостоять Нетаньяху ради перемирия

Конгрессмен от Демократической партии Джеймс Макговерн заявил, что президенту США Дональду Трампу следует активнее противостоять действиям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал в социальной сети X.

Макговерн призвал Трампа противостоять Нетаньяху ради сохранения перемирия с Ираном. «Продолжающиеся бомбардировки Ливана со стороны Нетаньяху, в результате которых уже несколько недель гибнут мирные жители, грозят погрузить регион в еще больший хаос и сорвать перемирие», — сказал он.

По мнению конгрессмена, Трампу следует всеми силами избежать эскалации конфликта со стороны Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что у его страны еще остались цели в Иране. По его мнению, объявленное США перемирие является «остановкой в пути».

