01:48, 9 апреля 2026Мир

В США призвали противостоять Нетаньяху

Конгрессмен Макговерн призвал Трампа противостоять Нетаньяху ради перемирия
Марина Совина (ночной редактор)

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Конгрессмен от Демократической партии Джеймс Макговерн заявил, что президенту США Дональду Трампу следует активнее противостоять действиям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал в социальной сети X.

Макговерн призвал Трампа противостоять Нетаньяху ради сохранения перемирия с Ираном. «Продолжающиеся бомбардировки Ливана со стороны Нетаньяху, в результате которых уже несколько недель гибнут мирные жители, грозят погрузить регион в еще больший хаос и сорвать перемирие», — сказал он.

По мнению конгрессмена, Трампу следует всеми силами избежать эскалации конфликта со стороны Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что у его страны еще остались цели в Иране. По его мнению, объявленное США перемирие является «остановкой в пути».

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США. Тегеран обвиняет американцев в нарушении пунктов мирного плана и требует соблюдать его условия

    В США призвали противостоять Нетаньяху

    При атаке ВСУ на юг России погиб один человек

    Россия обошла Польшу на выборах

    Стало известно о продвижении ВС РФ у Славянска

    Отец Маска после посещения Москвы назвал Россию будущим цивилизованного мира

    ФБР задержало экс-сотрудника Командования спецопераций США

    На Украине начались массовые отключения электроэнергии

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в обнажающем грудь топе для журнала

    На Западе спрогнозировали заявления Трампа на встрече с генсеком НАТО

    Все новости
