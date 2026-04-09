В легком у девушки нашли пирсинг носа

В Мексике из легкого девушки удалили пирсинг носа

Жительница Мексики Моника Деянира Кабрера Барахас случайно вдохнула пирсинг из носа и проходила так несколько месяцев. Об этом пишет Need To Know.

26-летняя девушка рассказала, что внезапно стала страдать от постоянного кашля. Сначала она списала его на изменение погоды в ее родном штате Нуэво-Леон, но спустя месяц все же обратилась к врачу. Во время обследования в легком Барахас нашли металлическое кольцо — пирсинг из ее носа.

Барахас предположила, что однажды ночью шарик, удерживающий кольцо, раскрутился, и она вдохнула пирсинг во сне. На утро она, скорее всего, решила, что сняла его и куда-то положила, поэтому и не стала паниковать.

Пирсинг удалили из легкого девушки хирургическим путем. Врачам потребовалось две операции, чтобы добраться до него. Оказалось, что кольцо находилось в 0,5 миллиметра от аорты и могло пробить ее. Это было бы смертельно.

По словам Барахас, в тот момент она готовилась к свадьбе и очень переживала перед операцией. В ночь перед процедурой она даже написала прощальное письмо. Хоть сейчас у девушки все хорошо, она заявила, что больше не будет носить пирсинг в носу.

Ранее сообщалось, что у жительницы китайского города Шанхай нашли в легких личинок ленточных червей. Она заразилась паразитами из-за любви к сырым морепродуктам и лягушкам.

