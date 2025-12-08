Реклама

У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

В Китае у женщины, любившей есть сырых лягушек, нашли паразитов в легких
Олег Парамонов
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

У жительницы китайского города Шанхай нашли в легких личинок ленточных червей. Об этом сообщает издание Live Science.

32-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на кашель и мокроту с кровью. Она утверждала, что кашляет уже четыре месяца. Первоначально у нее диагностировали так называемую эозинофильную пневмонию, однако лечение не дало результата.

Врачей заинтересовало признание пациентки, что она любит есть сырые морепродукты и лягушек. Они предположили, что ее симптомы могут быть связаны с заражением паразитами, и взяли у нее кровь на анализ.

Догадка оказалась верной: в крови содержались антитела, вырабатываемые организмом при заражении личинками ленточных червей Spirometra mansoni. Паразиты могли попасть в организм женщины из лягушек, которых она поедала сырыми, и поселились у нее в легких.

Пациентке прописали противоглистные препараты. Кашель прекратился, а затем снизилось количество антител.

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.

