23:36, 9 апреля 2026Россия

В нескольких регионах России впервые с начала СВО объявили ракетную опасность

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Во Владимирской области впервые с начала спецоперации (СВО) объявили ракетную опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Ракетная опасность на территории Владимирской области. Покиньте открытое пространство, пройдите в укрытие», — указано в сообщении жителям региона от МЧС.

Предупреждения о ракетной опасности также пришли жителям Костромской и Ярославской областей. По данным канала, ракетная опасность в данных регионах также объявлена впервые.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на период с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Отмечается, что РФ исходит из того, что Украина последует ее примеру.

