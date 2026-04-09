18:06, 9 апреля 2026Россия

В России отреагировали на слова главнокомандующего ВСУ о решающем противостоянии

Соболев: Сырский выполняет сценарий Европы по войне до последнего украинца
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявляя о решающем противостоянии Украины с Россией, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выполняет сценарий Европы по войне до последнего украинца. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru».

«Воевать до последнего украинца Киев заставляет Европа. И [президент Украины Владимир] Зеленский, лидер этой фашистской хунты, и Сырский, и другие члены руководства фашистского режима на Украине работают по заданному сценарию», — обозначил Соболев.

По мнению парламентария, Европа может отказаться финансировать ВСУ, если Киев перестанет работать на их условиях.

Ранее Сырский заявил, что Россия якобы увеличила численность войск беспилотных систем, и призвал не останавливаться «в этом решающем противостоянии».

