Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия якобы увеличила численность войск беспилотных систем. «Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии», — добавил Сырский.

Ранее главком ВСУ приехал на константиновское направление в Донецкой Народной Республике, где стремительно продвигаются российские войска. Он уточнил, что ключевым вопросом для украинской армии остается обеспечение боеприпасами.

До этого Российская армия начала стремительное продвижение по всей линии фронта в ДНР. Основные боевые действия происходят в центральной части Константиновки.