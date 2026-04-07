10:30, 7 апреля 2026

Главком ВСУ приехал на участок стремительного продвижения российских войск

Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) приехал на участок фронта, на котором стремительно продвигаются российские войска. О поездке он рассказал в Telegram.

Сырский приехал под Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

«Особое внимание уделил анализу предложений командиров относительно неотложных потребностей подразделений. (...) Оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте», — написал он.

По словам главкома, ключевыми вопросами остаются обеспечение боеприпасами, а также усиление противодействия атакам российских дронов.

Ранее стало известно, что российские войска начали стремительное продвижение по всей линии фронта в Донецкой народной республике. Основные боевые действия фиксируются в центральной части Константиновки.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР.

    Последние новости

    «Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

    Российский боец СВО «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь

    Российская модель в откровенных бикини снялась для иностранного бренда

    Ученые заявили о перенаселении Земли

    Стало известно о цели использования ВСУ завода и лицея в Дружковке

    Бонусы топ-менеджерам крупных банков достигли 63 миллиардов рублей

    CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю

    В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

    Названы самые эффективные способы помочь природе

    В Госдуме отреагировали на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка

    Все новости
