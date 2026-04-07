Главком ВСУ приехал на участок стремительного продвижения российских войск

Главком ВСУ Сырский приехал под Константиновку в ДНР

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) приехал на участок фронта, на котором стремительно продвигаются российские войска. О поездке он рассказал в Telegram.

Сырский приехал под Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

«Особое внимание уделил анализу предложений командиров относительно неотложных потребностей подразделений. (...) Оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте», — написал он.

По словам главкома, ключевыми вопросами остаются обеспечение боеприпасами, а также усиление противодействия атакам российских дронов.

Ранее стало известно, что российские войска начали стремительное продвижение по всей линии фронта в Донецкой народной республике. Основные боевые действия фиксируются в центральной части Константиновки.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР.