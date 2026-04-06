Пушилин: ВС России продвигаются по всей линии фронта в ДНР

Российские войска начали продвижение по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передают «Вести».

«За прошедшую неделю наши подразделения продолжили освобождение территории Донецкой народной республики, продвинулись практически по всей линии фронта», — заявил глава ДНР.

Он отметил, что продвижение российских подразделений оказалось значимым на всех участках линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что украинцев под видом эвакуации в Харьковской области начали загонять на принудительные работы. В Изюмском районе местные власти после организации принудительной эвакуации заставили жителей обустраивать позиции для Вооруженных сил Украины.