В России составили рейтинг городов по цене пасхального набора

Доцент Щербаченко: Дешевле всего пасхальный набор обойдется жителям Челябинска

Екатеринбург, Воронеж, Тольятти, Мурманск и Санкт-Петербург составили топ-5 городов с самыми дорогими пасхальными наборами. Это показало исследование, которое провели доцент Финуниверситета при правительстве РФ Петр Щербаченко и доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления этого вуза Ольга Борисова. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В перечисленных городах за набор придется отдать от 2387 руб до 2475 рублей. Наибольшее влияние на цены здесь оказывают кагор, стоимость которого составляет 680 рублей за бутылку (в Екатеринбурге 640 рублей), буженина (от 532 до 630 рублей) и яйца, чья цена колеблется от 106 до 130 рублей.

При этом в топ-5 по минимальной стоимости пасхального набора попали Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород и Саратов. Там речь идет о сумме 1929-2119 рублей. Минимальную цену зафиксировали в Челябинске, где за набор придется отдать 1929 рублей. Это на 3 процента меньше, чем в Ростове-на-Дону, и почти на 9 процентов меньше, чем в Саратове.

Ранее сообщалось, что в 2026 году пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего выросли цены на творожную пасху и кагор. Стоимость первой поднялась на 25 процентов, а второго — на 21 процент. Для кулича, корзины и полотенца рост цен оценивается в 11-13 процентов.