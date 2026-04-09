Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:58, 9 апреля 2026Экономика

В России составили рейтинг городов по цене пасхального набора

Доцент Щербаченко: Дешевле всего пасхальный набор обойдется жителям Челябинска
Кирилл Луцюк

Фото: tasha_lyubina / Shutterstock / Fotodom

Екатеринбург, Воронеж, Тольятти, Мурманск и Санкт-Петербург составили топ-5 городов с самыми дорогими пасхальными наборами. Это показало исследование, которое провели доцент Финуниверситета при правительстве РФ Петр Щербаченко и доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления этого вуза Ольга Борисова. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В перечисленных городах за набор придется отдать от 2387 руб до 2475 рублей. Наибольшее влияние на цены здесь оказывают кагор, стоимость которого составляет 680 рублей за бутылку (в Екатеринбурге 640 рублей), буженина (от 532 до 630 рублей) и яйца, чья цена колеблется от 106 до 130 рублей.

При этом в топ-5 по минимальной стоимости пасхального набора попали Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород и Саратов. Там речь идет о сумме 1929-2119 рублей. Минимальную цену зафиксировали в Челябинске, где за набор придется отдать 1929 рублей. Это на 3 процента меньше, чем в Ростове-на-Дону, и почти на 9 процентов меньше, чем в Саратове.

Ранее сообщалось, что в 2026 году пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего выросли цены на творожную пасху и кагор. Стоимость первой поднялась на 25 процентов, а второго — на 21 процент. Для кулича, корзины и полотенца рост цен оценивается в 11-13 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков сообщил о решении Путина по пасхальному перемирию

    «Народный губернатор» ДНР оценил возможность взятия Киева в 2014 году

    В Ливане разбомбили построенный российскими военными мост

    Крупный российский мясокомбинат собрались обанкротить

    Лавров раскрыл статус переговоров России и США по Украине

    Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль

    Большинство украинских депутатов прогуляли заседание Верховной Рады

    Похудевшие люди поделились неочевидными секретами потери веса без препаратов

    Фура влетела в припаркованные на обочине машины во Владивостоке

    Ирина Дубцова высказалась о невесте сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok