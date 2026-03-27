Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 27 марта 2026

Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

Кирилл Луцюк

Фото: zygonema / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Ее процитировало Life.ru.

Сильнее всего выросли цены на творожную пасху и кагор. Стоимость первой поднялась на 25 процентов, а второго — на 21 процент. Для кулича, корзины и полотенца рост цен оценивается в 11-13 процентов.

Как пояснила экономист, ограниченные в доходах россияне могут сэкономить порядка 950 рублей, используя прошлогоднее полотенце и корзину для праздника. Тогда подготовка обойдется в 2740 рублей. Тем, кто хочет сэкономить, она посоветовала приобрести часть товаров уже сейчас. Это относится к украшениям для яиц, сладостям, полотенцам и корзинам.

До этого Федеральная антимонопольная служба напомнила крупным ретейлерам о недопустимости «необоснованного» повышения цен перед Пасхой. В частности, ведомство предостерегло их от взвинчивания стоимости куриных яиц, кондитерских изделий, сливочного масла и других товары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об отправке сотен заключенных из Чечни на СВО

    Раскрыта неожиданная связь между состоянием десен и памятью

    Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

    Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

    Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

    Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

    В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

    В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией

    В России прокомментировали атаку с коктейлями Молотова на Русский дом в Праге

    В сети появились снимки Самойловой с мужчиной в постели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok