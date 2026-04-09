10:13, 9 апреля 2026

Количество неисправных вагонов в России удвоилось

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По состоянию на конец февраля количество неисправных или неотремонтированных грузовых вагонов на сети РЖД достигло 158 тысяч, или 11 процентов от общего парка, что почти в два раза больше, чем в конце первого полугодия прошлого года. Об этом со ссылкой на материалы Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), пишут «Ведомости».

На нерабочий парк приходится уже 80 процентов всех вагонов, длительно отставленных от движения. Еще в 2024 году и первой половине 2025-го их доля не превышала шести процентов.

Как отмечают эксперты, речь идет о фактическом исчезновении оперативного резерва вагонов, который можно задействовать в случае локального дефицита в регионах погрузки. Отказ от ремонта связан со снижением ставок аренды подвижного состава в прошлом году. Падение доходов заставляет операторов резать бюджеты.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026

В марте число плановых ремонтов выросло в полтора раза с начала года, до 30 тысяч единиц, но в ИПЕМ связывают динамику не с улучшением финансовой ситуации, а с опасениями операторов по поводу исполнения имеющихся контрактов. Уже в апреле или мае на некоторых станциях могут возникать дефициты исправных грузовых вагонов. В первую очередь проблемы связаны с полувагонами и нефтебензиновыми цистернами.

Нехватка подвижного состава к концу года приведет к росту ставок аренды на 10-20 процентов, а также к подорожанию самого ремонта и, возможно, увеличению продаж новых вагонов.

Впрочем, в ИПЕМ не видят возможностей для роста производства вагонов. В январе-феврале объем выпуска упал почти в два раза, а по итогам года падение может составить 30 процентов.

Представитель РЖД напомнил, что содержание парка вагонов является сферой ответственности владельцев подвижного состава. По его словам, компания договорилась с операторами о совместном планировании работы для обеспечения планомерной погрузки.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что локальные дефициты вагонов уже возникали минувшей зимой на Западно-Сибирской железной дороге. Дополнительным фактором риска эксперт называет повреждения инфраструктуры в российских портах после атак беспилотников, что приведет к росту спроса на цистерны для использования их в целях хранения нефти и нефтепродуктов.

