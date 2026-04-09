Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Врач порекомендовал простой лайфхак для защиты от деменции при чистке зубов

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pics five / Shutterstock / Fotodom  

Введение одной привычки при чистке зубов снижает риск развития деменции, рассказал врач общей практики Амир Хан. Простой лайфхак, который поможет в защите от когнитивных проблем, он порекомендовал изданию Mirror.

Хан рассказал, что для профилактики нейродегенеративных заболеваний можно использовать зубную нить. «Если вы плохо поддерживаете гигиену полости рта, если у вас больные десны, туда через кровь могут попасть бактерии, которые позже попадают в мозг. Это запускает иммунную реакцию и хроническое воспаление», — предупредил он.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

По словам врача, если бы люди следили за тем, как много они двигаются, насколько хорошо спят, какую пищу едят, а также регулярно проверялись у отоларинголога и окулиста, они могли бы снизить риск развития деменции на 60 процентов.

Ранее невролог Мария Бехер перечислила ранние симптомы деменции. По словам врача, одним из них могут быть трудности с запоминанием новых слов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но"». Кадыров высказался об отправке чеченских подразделений на помощь Тегерану

    В России наступила зима

    Врач порекомендовал простой лайфхак для защиты от деменции при чистке зубов

    В российском городе на конкурсе красоты участниц с инвалидностью попросили уйти со сцены

    «Ростех» рассказал о двигателе НК-3 для ракеты «Воронеж»

    Российский город накрыло апрельской метелью

    Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

    США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

    Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

    Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok