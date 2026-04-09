Врач порекомендовал простой лайфхак для защиты от деменции при чистке зубов

Врач Хан: Использование зубной нити снижает риск развития деменции

Введение одной привычки при чистке зубов снижает риск развития деменции, рассказал врач общей практики Амир Хан. Простой лайфхак, который поможет в защите от когнитивных проблем, он порекомендовал изданию Mirror.

Хан рассказал, что для профилактики нейродегенеративных заболеваний можно использовать зубную нить. «Если вы плохо поддерживаете гигиену полости рта, если у вас больные десны, туда через кровь могут попасть бактерии, которые позже попадают в мозг. Это запускает иммунную реакцию и хроническое воспаление», — предупредил он.

По словам врача, если бы люди следили за тем, как много они двигаются, насколько хорошо спят, какую пищу едят, а также регулярно проверялись у отоларинголога и окулиста, они могли бы снизить риск развития деменции на 60 процентов.

Ранее невролог Мария Бехер перечислила ранние симптомы деменции. По словам врача, одним из них могут быть трудности с запоминанием новых слов.