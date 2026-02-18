Названы ранние симптомы деменции

Невролог Бехер: Симптомы деменции редко появляются поодиночке

Врач-невролог Мария Бехер рассказала, какие признаки могут быть ранними симптомами деменции и на что стоит обращать внимание. Ее слова цитирует aif.ru.

По словам Бехер, ранние симптомы деменции часто бывают смазанными, похожими на усталость, стресс или проявления старения. Однако она подчеркивает, что их важно заметить как можно раньше и обратиться к специалисту. Чаще всего первые изменения касаются трех сфер — памяти, речи и поведения. При этом врач отметила, что симптомы деменции редко появляются поодиночке.

Самой частой жалобой невролог назвала нарушение памяти, при котором человек хорошо помнит события из прошлого, но забывает только что произошедшее. Также нередко появляются трудности с запоминанием новых слов. «Например, пациент начинает описывать предметы вместо того чтобы назвать их», — пояснила она.

Кроме того, Бехер подчеркнула, что тревожным знаком могут быть изменения в характере и поведении, например повышенная раздражительность или замкнутость, особенно если они сопровождаются проблемами с памятью и речью. Специалистка призвала не игнорировать такие симптомы и, если они появились, обращаться к врачу.

Ранее американка Лора Старки рассказала, что обычные кухонные привычки заставили ее заподозрить деменцию. Например, поводом стало то, что женщина налила кипяток в банку с чайными пакетиками, а не в чашку.