11:28, 12 февраля 2026Забота о себе

Необычные кухонные привычки выдали деменцию у 54-летней женщины

Александра Лисица
Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom

Американка Лора Старки списывала проблемы с памятью на проявления менопаузы, но оказалась смертельно больна. Ее историю приводит издание Metro.

Дочь женщины, Дженни, рассказала, что развивающуюся у матери деменцию выдали необычные кухонные привычки, которых раньше за ней не было замечено. «Она наливала кипяток в контейнер с чайными пакетиками, а не в чашку. Это был явный признак того, что что-то не так. Были и другие "улики", в том числе надкушенный и брошенный кусок сыра, недоеденные йогурты в холодильнике», — вспоминает девушка. Также Старки, по словам ее дочери, стала чаще ошибаться во время работы в супермаркете.

В возрасте 54 лет после сканирования мозга и обследования женщине диагностировали болезнь Альцгеймера с ранним началом. Когда у нее появились трудности с глотанием и постоянные инфекции, ее поместили в дом престарелых. В возрасте 65 лет Старки не стало.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, какие продукты снижают риск развития деменции. С этой целью она посоветовала добавить в рацион орехи и оливковое масло.

