Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 10 апреля 2026

26-летнему мужчине ампутировали половину пениса после появления трупного запаха

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Британцу Стивену Хэмиллу пришлось ампутировать половину пениса из-за угрожавшей жизни болезни. Его историю опубликовало издание Metro.

Весной 2019 года 26-летний на тот момент Хэмилл обратился к врачу с жалобой, что головка его пениса увеличилась в четыре раза по сравнению с обычным размером. Терапевт списал симптомы на воспаление крайней плоти и прописал стероидный крем. Однако две недели лечения не дали результатов, и гениталии мужчины начали сильно болеть. «Мне казалось, будто в головку члена втыкают иглу. Потом появился трупный запах, преследовавший меня повсюду. Это было ужасно, и другие тоже чувствовали его», — вспоминает он.

Хэмилл, которому сейчас 33 года, вернулся к врачам с вопросом, нет ли у него рака полового члена, но его отправили домой. Когда в апреле того же года мужчина потерял сознание в машине своего брата и очнулся в луже крови, его срочно госпитализировали и лишь тогда диагностировали рак. Урологи решили провести ему частичную пенэктомию — и удалили 10 сантиметров пениса из 20.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Теперь мужчина в ремиссии, а его половой член сохранил функциональность: он может заниматься сексом и в 2022 году стал отцом. «Когда я рассказываю партнершам об операции, реакция бывает разной. Иногда я сразу же начинаю шутить по этому поводу, но это никогда не было проблемой ни для кого из них», — заверил он.

Ранее у жителя Великобритании Патрика Ховарда диагностировали сразу три вида рака. Из-за этого ему пришлось ампутировать пенис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях после удара ВСУ ракетами «Нептун» по России

    Найдено необычное сравнение венгерской оппозиции

    Известная российская блогерша выйдет замуж

    Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

    Раскрыта дата приговора для нажившего миллионы на «Патриоте» российского генерала

    Иностранный банк отчаялся продать свой бизнес в России

    Техногигант развеял один из страхов по поводу искусственного интеллекта

    Большинство британцев отнеслись к США негативно из-за войны с Ираном

    Зеленский высказался о создании буферной зоны

    Появление Зеленского на избирательных плакатах в Венгрии объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok