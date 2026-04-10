23:05, 10 апреля 2026

Боевая работа российских операторов БПЛА в зоне СВО попала на видео

Операторы дронов ГВ «Север» показали уничтожение станции РЭБ и антенны связи ВСУ
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Российские военные группировки войск «Север» показали на видео работу своих операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харьковской и Сумской областях. Кадрами они поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах объективного контроля будни операторов FPV-дронов, которые уничтожили не только станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и антенну связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, но и «Старлинк» в лесополосе южнее Юнаковки (Сумская область).

В Харьковской области работу вели подразделения 71-й мотострелковой дивизии (мсд) и 128 отдельный мотострелковый батальон (омсбр) группировки «Север», а в сумской области работали десантники «северян».

«Несмотря на казалось бы незначительные размеры целей, эта повседневная работа наших операторов крайне важна: уничтожение станций РЭБ позволяет дроноводам с ювелирной точностью и на больше расстоянии поражать объекты противника, а оставленные без средств связи операторы БПЛА и боевые группы ВСУ прекращают получать необходимую информацию с командных и наблюдательных пунктов», — отметили военные «Севера».

Ранее северяне поделились кадрами точного и мощного уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ у села Покаляное.

