Чиновника из администрации российского города заподозрили в госизмене

ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя по подозрению в госизмене

В Мариуполе (Донецкая Народная Республика) сотрудника городской администрации задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, чиновник передавал данные о дислокации российских воинских частей спецслужбам Украины. С куратором он поддерживал связь через мессенджер Telegram. Суд отправил сотрудника администрации под стражу.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии женщину-инвалида из Токмака, виновную в госизмене.