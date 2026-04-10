11:59, 10 апреля 2026Силовые структуры

Чиновника из администрации российского города заподозрили в госизмене

ФСБ задержала сотрудника администрации Мариуполя по подозрению в госизмене
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Мариуполе (Донецкая Народная Республика) сотрудника городской администрации задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, чиновник передавал данные о дислокации российских воинских частей спецслужбам Украины. С куратором он поддерживал связь через мессенджер Telegram. Суд отправил сотрудника администрации под стражу.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии женщину-инвалида из Токмака, виновную в госизмене.

