11:32, 10 апреля 2026

Россиянку с инвалидностью отправили в колонию за госизмену

Женщину-инвалида из Запорожья приговорили к 13 годам за перевод денег ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии женщину-инвалида из Токмака, виновную в государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 49-летняя женщина решила оказать материальную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как была против специальной военной операции. В период с декабря 2023 по июнь 2025 года она регулярно переводила деньги на счет украинских военных через приложение украинского банка. Полученные суммы они использовали для покупки экипировки и снаряжения.

Всего женщина перевела ВСУ больше 24 тысяч рублей. В мессенджере Telegram она призывала других людей делать то же самое.

