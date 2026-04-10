Десятилетия мучившийся от запоров мужчина случайно устранил проблему неожиданным решением

Пользователь Reddit с ником Nuggerless_child рассказал, как положил конец своим мучениям в туалете, продолжавшимся 22 года. Еще с подросткового возраста у него были сложности с опорожнением кишечника.

«Каждый раз это сопровождалось кровотечением и болью. Я ненавидел ходить в туалет, предвкушая заранее боль и пытаясь отсрочить неизбежное... Вскоре у меня [во время дефекации] начало вываливаться то, что не должно было. Я вправлял все обратно в душе», — пожаловался автор.

За эти годы он перепробовал все известные способы борьбы с запорами: менял диету, пил огромное количество воды, занимался спортом, добавлял в рационе клетчатку и так далее. Некоторые меры приводили к незначительному улучшению ситуации, однако ненадолго.

«Я не религиозный человек, но в этом году на время Великого поста я решил отказаться от всех хлебобулочных изделий. Никаких тостов, бутербродов, пиццы, бургеров. И все! Спустя всего несколько дней я одновременно испытывал восторг, смущение, раздражение и ликование. Ко второй неделе я уже ходил в туалет, не предвкушая, что вот-вот разорву себя на части. И все, что для этого потребовалось, — перестать есть столько чертового хлеба [с вызывавшим у меня запор глютеном]», — написал автор.

