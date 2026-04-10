Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:15, 10 апреля 2026

Горный университет сделал заявление о трагическом походе студентов

Горный университет: Участники похода на Камчатке сами инициировали поездку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Polli2805 / Wikimedia

В Санкт-Петербургском горном университете прокомментировали трагедию с участием студентов на Камчатке. В вузе подчеркнули, что поездка не имела отношения к официальной деятельности учебного заведения. Об этом сообщает 78.ru.

В университете подтвердили, что участники похода действительно были студентами и выпускниками. Однако инициатива похода исходила не от вуза, а от самих участников.

«Горный их никуда не посылал. Да, они действительно студенты и выпускники Горного университета. Три выпускника, четыре студента», — заявили в учебном заведении.

По данным пресс-службы, поездка была организована в рамках неформального туристического объединения. Руководитель пресс-службы Сергей Чернядьев уточнил, что турклуб не имеет юридической связи с университетом. По его словам, это сообщество, созданное самими студентами, которое действует самостоятельно. Все поездки и восхождения они организуют без участия вуза.

В университете также отметили, что официальные командировки всегда оформляются отдельно и проходят с сопровождением специалистов. В данном случае ничего подобного не было.

Случившееся в вузе назвали трагедией и добавили, что готовы оказать необходимую помощь.

Ранее стало известно, что 28 марта группа туристов отправилась в поход по Налычевской долине на Камчатке и пропала. Позднее стало известно, что во время обратного маршрута между членами команды возник конфликт. Отделившиеся от группы Елизавета и Егор имели при себе спутниковые телефоны. Еще семь туристов остались на прежнем маршруте, который был длиннее и опаснее. При этом у них не было связи и палаток. Два человека не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok