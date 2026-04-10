Импорт одного турецкого товара в Россию упал до минимума

Статслужба Турции: Поставки сигар в Россию упали до менее чем 3 тысяч долларов

В последний месяц зимы поставки турецких сигар в Россию упали до самой низкой за пять лет суммы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой страны НАТО.

Импорт оценили всего в 2,6 тысячи долларов. Это минимальное значение с 2022 года, когда Россия начала покупать турецкие сигары. В 2025 году поставки имели место только в ноябре.

Отмечается, что в феврале Турция поставляла сигары лишь в пять государств. Больше всего купил Ирак, на который пришлось 76,4 процента этого экспорта.

Ранее сообщалось, что с начала года по 20 марта экспорт российской кукурузы в Турцию достиг 360 тысяч тонн, увеличившись таким образом в семь раз, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года.

Кроме того, в январе Россия импортировала из Турции томатов на шесть миллионов долларов. Однако главным покупателем этой турецкой продукции оказалась Румыния.