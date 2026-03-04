Реклама

Экономика
09:10, 4 марта 2026

Россия резко нарастила закупки турецких помидоров

Стоимость российского импорта помидоров из Турции выросла в январе на 25 %
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость российского импорта помидоров из Турции выросла в январе на 25 процентов в годовом выражении — с 4,8 до 6 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные таможенников Анкары сообщает РИА Новости.

Отмечается, что РФ поднялась с четвертого на второе место по объему закупок турецких томатов, нарастив долю до 12,6 процента от всех поставок. Главным покупателем помидоров у Турции стала в начале 2026 года Румыния (23,5 процента), а замкнула топ-3 Болгария (10,2 процента).

Также Россия увеличила в январе закупки турецких огурцов. Показатель вырос на 60 процентов, до 1,7 миллиона долларов, говорится в материалах.

Ранее стремительный рост цен на огурцы и помидоры объяснили ростом затрат на освещение и обогрев теплиц из-за холодов. Издержки из-за январских морозов «достаточно быстро переносятся в цены», отмечала, в частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

