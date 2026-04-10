Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:54, 10 апреля 2026

Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российскую певицу Наташу Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше». Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя исполнительница опубликовала ролик, на котором запечатлела встречу с врачом. Звезда обсудила с экспертом очередной аналог «Оземпика», который она захотела использовать, чтобы контролировать аппетит и снизить вес. «Продолжаю свой похудательный эксперимент. Посетила я спустя месяц врача-эндокринолога, и вместе мы решили, что я перехожу на препарат следующего поколения. Уже минус два килограмма», — подписала исполнительница.

Однако поклонников рассердил такой метод похудения Королевой, о чем они написали в комментариях под роликом. «Просто жрать надо меньше», «Совсем с ума сошли», «Это препараты для больных, а не для похудения», «Что за мода такая?», «Не губите здоровье», «Ужас, просто меньше ешьте», «Кошмар, что же дальше будет», «За месяц без уколов даже больше скинуть можно, попробуйте», «И вы об этом еще с такой гордостью рассказываете», — написали они.

Сбрасывать вес с помощью препаратов Королева решила после слов мужа о ее внешности. Известно, что танцор и актер Сергей Глушко заявил, что Королевой «есть смысл скинуть».

В марте звезда сериала «Склифосовский» рассказала о невозможности похудеть. Российская актриса Мария Куликова призналась, что часто путешествует по разным странам и не может отказаться от возможности насладиться местной кухней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok