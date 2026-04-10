Жителям Подмосковья пообещали 14-градусное тепло

Синоптик Ильин: На Пасху жителей Подмосковья ждет 14-градусное тепло

На Пасху москвичей ждет по-настоящему весеннее тепло. Своим прогнозом на праздничный день с порталом URA.RU поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По данным специалиста, в воскресенье, 12 апреля, погода в столице будет облачной с прояснениями. В ночные температура будет варьироваться от плюс 2 до плюс 4 градусов в Москве и от минуса 1 до плюс 4 градусов по области. Возможен небольшой дождь — объем осадков не превысит одного миллиметра. В течение дня также вероятен небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 11-13 градусов в мегаполисе, а в регионе столбики термометров могут достичь отметки 14 градусов, уверяет Ильин.

Погода останется комфортной и в начале следующей недели. В понедельник, 13 апреля, показатель составит от нуля до плюс 5 градусов ночью и плюс 9-14 градусов днем. Местами пройдет незначительный дождь. Погодная обстановка не изменится и во вторник, отметил синоптик.

На фоне такого тепла снежный покров, образовавшийся накануне в столичном регионе, пролежит не долго. Снег растает к вечеру субботы. Вновь снежный покров москвичи увидят только осенью.